Αυτοδιοικητικές εκλογές: Οι περιφέρειες και οι δήμοι βαρόμετρο για ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Your browser does not support the audio element.

Οι προσδοκίες των τριών μεγάλων κομμάτων – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, πώς επηρεάζουν οι καταστροφές από τις θεομηνίες