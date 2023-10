Κασσελάκης: Πρώτη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής στην ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου

Ο κ. Κασσελάκης δεν είναι βουλευτής, επομένως μπορεί να κάθεται μόνο στα έδρανα των αξιωματούχων ή στα θεωρεία της Βουλής.