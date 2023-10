Μητσοτάκης στο Ελληνικό: – Αποδείξαμε ότι μπορούμε και ξεπερνάμε και τα πιο μεγάλα εμπόδια

Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο κτίριο που παραδόθηκε στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης ανάπλασης που δρομολογείται στο Ελληνικό είναι το νέο Κέντρο Φροντίδας για ΑμεΑ επισήμανε ο Κ. Μητσοτάκης – Το έργο κινείται με ταχύτητα- Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρόσθεσε