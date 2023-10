Πλεύρης: Ο Κασσελάκης ήρθε στη Βουλή σαν χειροκροτητής

«Ο κ. Κασσελάκης ήρθε, λειτούργησε ως χειροκροτητής και απήλθε. Δεν άκουσε καν τη συζήτηση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή