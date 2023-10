Ακυρώνεται το σημερινό και αυριανό πρόγραμμα του Ερντογάν – Ταλαιπωρείται από κρυολόγημα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος ταλαιπωρείται από βαρύ κρυολόγημα – Αύριο θα ταξίδευε στη Γρανάδα για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας