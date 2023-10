Βουλή: Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της αρχής και επί του συνόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Νίκη, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας