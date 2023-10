Βρούτσης για Κασσελάκη: «Στη μόνη κυβέρνηση που αναβαθμίζει το ΟΑΚΑ, προσπαθεί με fake news να κάνει φτηνή αντιπολίτευση»

Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη, για το θέμα του ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με fake news να κάνει φτηνή αντιπολίτευση και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κυβέρνηση που αναβαθμίζει τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Καλογρέζας. «Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραποιεί και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα!», ανέφερε ο Αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού στην απάντησή του, προσθέτοντας: «Με fake news προσπαθεί να κάνει φτηνή αντιπολίτευση στη μόνη Κυβέρνηση που προχώρησε με συνολικό και συγκροτημένο σχέδιο για να ξαναλάμψει το ΟΑΚΑ. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εκείνη που την τελευταία διετία εξασφάλισε 57 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ολιστική αναβάθμισή του. Συντάχθηκαν οι απαραίτητοι φάκελοι, δρομολογήθηκε η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η Μελέτη Βιωσιμότητας και ολοκληρώθηκε η μοναδική -και για πρώτη φορά- Μελέτη εκτεταμένης επιθεώρησης των πέντε μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα. Αυτή η Μελέτη, που παραδόθηκε προ μερικών ημερών, οδήγησε αμέσως τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στην αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου, με αίσθημα ευθύνης και πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων, φιλάθλων και εργαζομένων. Όπως άλλωστε εφαρμόζεται, αυστηρά πλέον, για κάθε αθλητική υποδομή της χώρας μας. Αντί, λοιπόν, να επιχειρεί μάταια ο κ. Κασσελάκης να ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση, ας ρωτήσει στο κόμμα του για τις ευθύνες τους, για να μάθει ότι στα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κανείς τους δεν ασχολήθηκε με το ΟΑΚΑ! Δεν διέθεσαν ούτε ένα ευρώ για τη συντήρησή του! Αντιθέτως, “πάγωσαν” και τα διασφαλισμένα 8 εκατ. ευρώ του 2014, για τις όποιες αναγκαίες παρεμβάσεις. Θράσος απύθμενο και υποκρισία ο κ. Κασσελάκης… ». Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε «επιτεθεί» στην κυβέρνηση για το ΟΑΚΑ, αναρτώντας στα social media: «Η ημέρα που ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, λαμβάνει επίσημη μελέτη για σοβαρά προβλήματα στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα, τα οποία “χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης”, όπως αποκάλυψε σήμερα ο ΑΝΤ1. Τι έκανε ο -επάγγελμα Καραμανλής- υπουργός; Ό,τι και στα Τέμπη: Τίποτα! Και όπως συνεχίστηκαν τα δρομολόγια στον σιδηρόδρομο, έτσι συνεχίστηκε η λειτουργία του ΟΑΚΑ. – Όλες οι ελληνικές ομάδες πέρασαν από το στάδιο. – Όλα τα εντός έδρας διεθνή παιχνίδια του Παναθηναϊκού διεξήχθησαν εκεί. – Οι πιο πολυπληθείς συναυλίες της χώρας έγιναν εκεί. – Κάτω από το ασταθές στέγαστρο συγκεντρώνονταν για τρία ολόκληρα χρόνια δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τη φορά. Τρομακτικός συνδυασμός: Ένας υπουργός Καραμανλής που έκρυβε τις μελέτες και ένας πρωθυπουργός Μητσοτάκης που έχει χάσει το manual της χώρας. Η Ελλάδα που θέλουμε πρέπει να ξεφορτωθεί άμεσα τους ασυναίσθητους μετόχους παρηκμασμένων οικογενειακών πολιτικών επιχειρήσεων». - - Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

