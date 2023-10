«Βυθιζόμαστε πολιτισμικά από τη μετανάστευση – Οι Γερμανοί θέλουν τέλος»: Τι δηλώνει ο Έλληνας πολιτικός της AfD

Your browser does not support the audio element.

Ο Αθανάσιος Ρόμπερτ Λάμπρου είναι υψηλό στέλεχος του εθνολαϊκιστικού κόμματος AfD. “Βυθίζεται η Γερμανία πολιτισμικά από τη μαζική μετανάστευση” υποστηρίζει, μιλώντας στη DW