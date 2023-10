Με ποντιακή λύρα υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κοζάνη – Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε εκεί και υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό με ποντιακή λύρα