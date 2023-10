Κασσελάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν κέρδισε ο Μητσοτάκης, χάσαμε εμείς – Εμείς οι 48 απέναντι στους 185 αρίστους

Your browser does not support the audio element.

«Από μεριάς μου σας εγγυώμαι, δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Θα τους ξεμπροστιάζω στην κοινωνία» είπε ο κ. Κασσελάκης εκαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση – Δείτε το νέο προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας