Ο Στέφανος Κασσελάκης και το «πρώτο χειροκρότημα»

Μετά την Κύπρο ο Στέφανος Κασσελάκης έχει σήμερα στην ατζέντα του ομιλία ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Η πρώτη εμφάνιση σε ένα από τα όργανα του κόμματος