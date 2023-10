Αράπογλου στον ΣΚΑΪ για αυτοδιοικητικές εκλογές: Θα υπάρξουν ντέρμπι, Αθήνα και Πειραιάς ίσως γλιτώσουν τις δεύτερες κάλπες

«Υπάρχουν πολλά ντέρμπι. Βασικά οι τρεις μεγάλοι δήμοι είναι αυτοί που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και φυσικά όλα παίζονται. Ο Πειραιάς, ίσως και η Αθήνα να είναι λίγο πιο εύκολα, ίσως εκεί γλιτώσουν τις δεύτερες κάλπες. Πιο δύσκολα φαίνεται πως είναι στη Θεσσαλονίκη» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Pulse