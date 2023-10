Διαφωνίες για την μεταναστευτική πολιτική στη Γρανάδα

Η Πολωνία δηλώνει ότι διαφωνεί στο κείμενο συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής – Ικανοποιημένη η Τζόρτζια Μελόνι – Στην ατζέντα και η διεύρυνση του μπλοκ