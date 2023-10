Η Samsung ενισχύει τους πελάτες της με καινοτόμες λύσεις ασφάλειας στο SDC23

H Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά από νέες υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο το οικοσύστημα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Με την κυκλοφορία του One UI 6, οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν ενημερώσεις στο Samsung Knox Matrix με passkeys και end-to-end κρυπτογράφηση για τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί και αποκατασταθεί στο Samsung Cloud. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν στην εποχή υπερ-συνδεσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι, καθώς εισερχόμαστε σε έναν κόσμο που πολλές συσκευές συνδέονται και μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους, η ασφάλεια των χρηστών δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Οι ενημερώσεις ανακοινώθηκαν στο ετήσιο Samsung Developers Conference 2023 (SDC23), το οποίο συγκεντρώνει προγραμματιστές, δημιουργούς και σχεδιαστές για να εξερευνήσουν τις ισχυρές και απρόσκοπτες συνδεδεμένες εμπειρίες της Samsung. Στην εκδήλωση, η εταιρεία παρουσίασε πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι νέες υπηρεσίες ασφαλείας, ώστε να δώσουν στους χρήστες περισσότερους τρόπους για να κάνουν με ασφάλεια αυτό που αγαπούν, σήμερα και στο μέλλον.

Ο Dr. Seungwon Shin, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Ομάδας Ασφαλείας του Mobile eXperience Business της Samsung Electronics δήλωσε σχετικά: «Οι μεγαλύτερες αλλαγές ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της καθημερινής εμπειρίας σας στο smartphone, αλλά και σε κάθε συσκευή σας. Προσπαθούμε να κρατάμε περισσότερους χρήστες ασφαλείς, με ακόμα περισσότερους τρόπους και οι τελευταίες λύσεις που προσφέρουμε στον συγκεκριμένο τομέα σημαίνουν ότι οι χρήστες μπορούν να ζουν τη ζωή τους με περισσότερες επιλογές και λιγότερη προσπάθεια. Έτσι, η ζωή τους θα είναι πλήρης επιλογών, τώρα και στα επόμενα χρόνια».

Ασφάλεια και ευκολία σε έναν συνδεδεμένο κόσμο

Η κυκλοφορία του One UI 6 και η ενημέρωση του Samsung Knox Matrix1 συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος της Samsung για ένα μέλλον, όπου οι συνδεδεμένες συσκευές εντός ενός οικοσυστήματος θα μπορούν να προστατεύουν η μία την άλλη.

Στο SDC23, η Samsung ανακοινώνει ενημερώσεις για ένα άλλο βασικό στοιχείο του Knox Matrix, το Credential Sync, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς αυτές μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών συσκευών, όπως για παράδειγμα οι συσκευές Samsung Galaxy, οι τηλεοράσεις και τα ψυγεία Family Hub. Με την εισαγωγή του One UI 6, το Credential Sync προσφέρει στους χρήστες ένα εύκολο και ασφαλή τρόπο συγχρονισμού των ταυτοτήτων και των διαπιστευτηρίων μεταξύ των συσκευών Samsung. Επίσης, το Credential Sync διαθέτει πλέον end-to-end κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί και αποκατασταθεί στο Samsung Cloud2. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να κρυπτογραφηθούν ή να αποκρυπτογραφηθούν μόνο στις συσκευές του χρήστη, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο εκείνος έχει τη δυνατότητα τα δει, ακόμα και αν ένας διακομιστής παραβιαστεί ή κλαπούν τα στοιχεία του λογαριασμού. Από τις αρχές του 2024, οι συσκευές Samsung Galaxy θα εφαρμόζουν και αυτές end-to-end κρυπτογράφηση, όταν οι χρήστες συγχρονίζουν τα δεδομένα τους με το Samsung Cloud3.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Credential Sync, η Samsung έχει αναπτύξει νέους τρόπους διαχείρισης και ασφάλειας ταυτοτήτων και διαπιστευτηρίων, για ένα μελλοντικό υπερ-συνδεδεμένο κόσμο, με τη μορφή των passkeys. Τα τελευταία αποτελούν ψηφιακά διαπιστευτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιστοποίηση ταυτότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές. Μέσω του One UI 6, το Samsung Pass έχει ενημερωθεί με τη δυνατότητα χρήσης passkeys4, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον χωρίς κωδικούς πρόσβασης, όπου τα passkeys αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς κωδικούς, για να παρέχουν μια εμπειρία που είναι:

Πιο γρήγορη, αφού οι χρήστες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο από την πληκτρολόγηση του ονόματος χρήστη του λογαριασμού τους στη συσκευή τους, επιλέγοντας γρήγορα τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να συνδεθούν.

Πιο εύκολη, καθώς μόλις καταχωρηθούν τα passkeys, οι χρήστες μπορούν εύκολα να μεταβούν σε μία νέα συνδεδεμένη συσκευή, χωρίς να απαιτείται νέα εγγραφή.

Πιο ασφαλής, αφού εξασφαλίζεται η προστασία από επιθέσεις phising από κακόβουλους ιστοτόπους ή εφαρμογές.

Το Knox Matrix υλοποιεί αυτό το μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των κωδικών πρόσβασης, επιτρέποντας έναν βολικό τρόπο για την κοινή χρήση κωδικών σε πολλές συσκευές, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια των χρηστών. Με βάση τα διεθνή πρότυπα FIDO, τα passkeys επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν το Samsung Pass στο smartphone τους για να συνδέονται σε εφαρμογές και ιστοτόπους, μέσω των βιομετρικών αισθητήρων, όπως τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Με το One UI 6, τα passkeys διατηρούνται ασφαλή μέχρι να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις – όπως όταν εισάγεται στο Samsung Galaxy smartphone του χρήστη ένα PIN, ένας κωδικός πρόσβασης ή ένα μοτίβο μοτίβο οθόνης κλειδώματος από προηγούμενη συσκευή του. Αυτές οι ενημερωμένες λειτουργίες ασφαλείας εντός του Knox Matrix θα περιορίσουν την ανάγκη των χρηστών να θυμούνται τους κωδικούς πρόσβασής τους ή να χρειάζεται να επαναφέρουν τους ξεχασμένους, παρέχοντας ευκολία και μεγάλη ασφάλεια κατά την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.

Μεγάλες αλλαγές ασφαλείας σε περισσότερες συσκευές Samsung

Εκτός από τις αλλαγές για την ασφάλεια των οικοσυστημάτων συσκευών του μέλλοντος, η Samsung εκδημοκρατίζει, παράλληλα, τις ισχυρές λύσεις ασφαλείας της για συσκευές. Το Samsung Knox Vault ενισχύεται, μέσω της επέκτασης, για να προστατεύσει περισσότερους πελάτες, πέραν των συσκευών – ναυαρχίδων, και να τους δώσει μεγαλύτερο φάσμα επιλογών στις συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Το Knox Vault μπορεί να βοηθήσει στην προστασία κρίσιμων δεδομένων σε μια συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών της οθόνης κλειδώματος, όπως κωδικοί PIN, κωδικοί πρόσβασης και μοτίβα. Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσης που είναι φυσικά απομονωμένο από τον κύριο επεξεργαστή και τη μνήμη του συστήματος και είναι αποτελεσματικό από τη στιγμή που ο χρήστης καταχωρεί την οθόνη κλειδώματος – έτσι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν την ασφάλεια που χρειάζονται χωρίς ταλαιπωρία. Το Knox Vault μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κλειδιών ασφαλείας των χρηστών, τα οποία κρυπτογραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, εξασφαλίζοντας εκπληκτική ασφάλεια – ακόμη και αν η συσκευή χαθεί ή κλαπεί.

Το Samsung Knox Vault είναι μια λύση βασισμένη στα υλικά, ενώ είναι και ανθεκτική στην παραποίηση και δημιουργήθηκε για να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη όχι μόνο από παραβιάσεις που βασίζονται σε λογισμικό, αλλά και από επιθέσεις σε υλικό με τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων υψηλών προδιαγραφών. Το Knox Vault ξεκίνησε, αρχικά, στις ναυαρχίδες Samsung Galaxy, συμπεριλαμβανομένων των smartphones της σειράς S, Z, S FE και των tablet της σειράς Tab S, και επεκτείνεται στις τηλεοράσεις Samsung Neo QLED 8K το 2023 και στο ευρύτερο οικοσύστημα Galaxy, συμπεριλαμβανομένων των smartphones της σειράς Galaxy A με One UI 6 ή νεότερη έκδοση5 το 2024.

Το ασφαλές οικοσύστημα διευρύνεται

Το ευρύ φάσμα ισχυρών μέτρων ασφαλείας των Samsung Galaxy συσκευών διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή των χρηστών, καλύπτοντας την ανάγκη για ευκολία σε μια υπερ-συνδεδεμένη κοινωνία με την υποστήριξη μιας πραγματικής δέσμευσης για ισχυρή ασφάλεια των χρηστών. Το One UI 6 φέρνει, επίσης, ενημερώσεις στον πίνακα ελέγχου ασφάλειας και απορρήτου του Galaxy, καθιστώντας εύκολο για τους χρήστες να βλέπουν και να ελέγχουν τι συμβαίνει με τα δεδομένα τους. Οι τελευταίες αλλαγές ασφάλειας και ιδιωτικότητας που ανακοινώθηκαν στο SDC23 βασίζονται στα στέρεα θεμέλια του Galaxy: την διατήρηση της ασφάλειας σε κάθε επίπεδο, από τα τσιπ μέχρι τις εφαρμογές, την ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο και τη συνεργατική προστασία με αξιόπιστους συνεργάτες.

1 Η διαθεσιμότητα του Samsung Knox Matrix ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο ή/και την αγορά.

2 Ο χρόνος διαθεσιμότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Η υποστήριξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δεδομένων για εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις πολιτικές των επιμέρους εφαρμογών.

3 H υποστήριξη κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο για τον συγχρονισμό δεδομένων Samsung Cloud ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή ή/και την υπηρεσία.

4 Διαθέσιμο σε συσκευές Galaxy με Samsung Pass, που υποστηρίζουν One UI 6 ή νεότερη έκδοση. Η σύνδεση με κλειδί πρόσβασης είναι διαθέσιμη σε εφαρμογές ή ιστότοπους που υποστηρίζουν κλειδιά πρόσβασης.

5 Η διαθεσιμότητα του Samsung Knox Vault μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

