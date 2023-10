Νορβηγική επιχειρηματική αποστολή θα επισκεφθεί το ΕΒΕΑ

Επιχειρήσεις από την Νορβηγία θα επισκεφθούν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος).

Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο και στο πλαίσιο του έργου: «SUCCEED – Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services» του προγράμματος «Business Innovation Greece».

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για την οικονομία της Νορβηγίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν Β2Β συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, της ναυτιλίας και της τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν στο ΕΒΕΑ.