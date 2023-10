Intralot: Μετρά αντίστροφα η ΑΜΚ των €135 εκατ. – Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο

Στη δημοσιότητα δόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων ύψους έως 135 εκατ. ευρώ της Intralot.

H εταιρεία θα εκδώσει 232.758.021 κοινές ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ έκαστη. Η απόκτηση θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,62 για κάθε μία παλαιά μετοχή της και με τιμή διάθεσης €0,58 για κάθε μία νέα μετοχή. Μετά την ΑΜΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών (με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης), το σύνολο των μετοχών θα ανέλθει σε 604.095.621 μετοχές.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει ορισθεί για τις 7 Νοεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι στην Intralot είναι σήμερα η CQ Lottery LLC (32,90%) και η ALPHACHOICE SERVICES (32,42%). Η CQ Lottery LLC είναι εταιρία ελεγχόμενη από την The Queen Casino & Entertainment Inc., η οποία είναι εταιρία που ελέγχεται από την Standard General Management, η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την Acme Amalgamated Holdings, LLC, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον επενδυτή Soohyung Kim. Αντίσττοιχα, η ALPHACHOICE SERVICES LIMITED είναι εταιρία ελεγχόμενη από την Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS (K-SYSTEMS), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο Σωκράτης Κόκκαλης. Δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5%.

Ο Σ. Κόκκαλης έχει δηλώσει ότι προτίθεται να μην ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτιμησής του και να πουλήσει μέρος αυτών σε επενδυτές, περιλαμβανομένης της Intrakom Συμμετοχών και του εφοπλιστή Γ. Μουνδρέα (μέσω της GREEN HYDEPARK INVESTMENT LIMITED). Το ποσοστό του αν καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ θα περιοριστεί σε 20,5%. Από την πλευρά του, ο Soohyung Kim δηλώνει επίσης ότι δεν θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης και το ποσοστό του αναμένεται να περιοριστεί από το 32,9% στο 26,86%.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ποσό των 126 εκατ. για την αποπληρωμή μέρους των ομολογιών (Senior Notes) αρχικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ., λήξεως το Σεπτέμβριο του 2024, με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 5,25% που εκδόθηκαν από την Ιntralot Capital Luxembourg SA το Σεπτέμβριο του 2017. Σημειώνεται πως ο Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2018 και 21,2 εκατ.ευρώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε 473,8 εκατ. Στις 3 Αυγούστου 2021 ο όμιλος ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Ιntralot Global Holdings B.V. μετοχών ποσοστού 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιntralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Ιntralot, Inc.) σε κατόχους των υφισταμένων ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας 118,24 εκατ.ευρώ που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Ιntralot Global Holdings B.V. και ως αποτέλεσμα το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό των ομολογιών (Senior Notes) στις 3 Αυγούστου 2021 ανήλθε σε 355,5 εκατ. Στις 8 Αυγούστου 2023 οι παραπάνω ομολογίες ονομαστικής αξίας 144,432 εκατ., επαναγοράστηκαν από τη θυγατρική του Ομίλου, Ιntralot Capital Luxembourg SA και εν συνεχεία ακυρώθηκαν και διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εναπομένουσα ονομαστική αξία των εν λόγω ομολογιών πλέον είναι 355,5 εκατ.

Κατά συνέπεια ποσό 126 εκατ. θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου μηδενικού επιτοκίου από την εταιρεία προς την Ιntralot Finance UK Ltd. και στη συνέχεια ποσό 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού δανείου από την Ιntralot Finance UK Ltd. προς την Ιntralot Capital Luxembourg S.A., ενώ το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η μητρική εταιρεία θα επιστρέψει σε θετική καθαρή θέση θεραπεύοντας το ζήτημα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που κρατούν την Intralot δέσμια σε καθεστώς επιτήρησης. Πρόθεση της διοίκησης είναι αμέσως μετά και υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου κάλυψης να αιτηθεί την έξοδο από την κατηγορία της επιτήρησης.

