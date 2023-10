Μητσοτάκης: Οι πολίτες επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και τις επιλογές της

«Κατ’ ελάχιστον εκλέγονται 7 περιφερειάρχες της ΝΔ από τον πρώτο γύρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός