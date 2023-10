Στο δημοτικό σχολείο Εκάλης ψηφίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, θα ασκήσει σήμερα, Κυριακή 8 Οκτωβρίου, το εκλογικό του δικαίωμα στο δημοτικό σχολείο Εκάλης, Δεκελείας & Φασίδερη, στην Εκάλη, στις 12 το μεσημέρι