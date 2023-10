Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ – Έχει δικαίωμα άμυνας απέναντι σε απάνθρωπες πράξεις

Οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο Ισραήλ θα επιστρέψουν με ασφάλεια επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης