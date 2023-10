Εκτός ΚΟ Πλεύσης Ελευθερίας ο Μιχάλης Χουρδάκης – Να παραδώσει την έδρα τον καλεί η Κωνσταντοπούλου

Στην επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, την οποία κοινοποίησε στο Facebook, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί τον κ. Χουρδάκη να παραδώσει την έδρα του, όπως «του έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί».