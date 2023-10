Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη – Επί τάπητος οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός, αύριο στις 12:00, θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο Μέγαρο Μαξίμου