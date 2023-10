Ερντογάν: Προειδοποιεί το Ισραήλ πως ίσως ζήσει «χειρότερες τραγωδίες»

Παρουσιάζοντας χάρτες ο Ερντογάν υποστήριξε την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, καταγγέλλει το Ισραήλ ότι συμπεριφέρεται ως οργάνωση και όχι ως κράτος και πως «κάνει σφαγή, όχι πόλεμο».