Σοφιανός – ΚΚΕ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτέλεσμα κατοχής, αποκλεισμού και δολοφονίας χιλιάδων Παλαιστινίων από το Ισραήλ

Ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Αθηναίων, τόνισε ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να αμύνεται, έχει δικαίωμα να έχει πατρίδα».