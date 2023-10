Ερντογάν: Ρε συ Αμερική… Τι δουλειά έχεις στη Παλαιστίνη και στέλνεις αεροπλανοφόρο;

Συνθήματα των οπαδών του Ερντογάν «η Ιερουσαλήμ είναι είναι δική μας και θα παραμείνει δική μας»