Καιρίδης στον ΣΚΑΪ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών

Ανησυχία για νέο κύμα μεταναστών από την Παλαιστίνη – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα της χώρας – Πολύ δύσκολη κατάσταση που θα διαρκέσει αρκετό διάστημα