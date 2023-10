Ο Μητσοτάκης στη συγκέντρωση του Αγοραστού στη Λάρισα: Η κυβέρνηση βρέθηκε κοντά στη Θεσσαλία από την πρώτη στιγμή

Your browser does not support the audio element.

«Η Θεσσαλία αξίζει πραγματικά να μπορέσει να γίνει η αναπτυξιακή “ατμομηχανή” της χώρας», δήλωσε ο πρωθυπουργός από την πόλη της Θεσσαλίας