Μητσοτάκης: Δεν είναι καλή βραδιά για τη ΝΔ – Τα πολιτικά συμπεράσματα βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή

Μητσοτάκης: Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή βραδιά – Τα πολιτικά συμπεράσματα βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή

Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τα αποτελέσματα του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών – «Να συγχαρώ όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους»