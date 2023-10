Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Τίρανα: Ο Φρέντη Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας

«Θέλω να τονίσω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής Δικαιοσύνης, όμως ο Φρέντη Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου