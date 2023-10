Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ): Σημαντικές οι συμφωνίες με τα ΗΑΕ, ενισχύουν το συμβατικό πλαίσιο με την Ελλάδα

Τρόφιμα, δομικά υλικά, ΑΠΕ, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής είναι οι τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημαντικές ευκαιρίες εντοπίζονται και στον κατασκευαστικό τομέα, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, αλλά και σε κλάδους, που σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία.

Αυτά αναφέρθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με θέμα «Made for Trade Live», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ΕΒΕΑ, από την πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα και το Dubai Multi Commodities Center – DMCC, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ και το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.

Στην εκδήλωση, οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες στην αγορά των Εμιράτων και τους τρόπους, με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελεύθερη ζώνη DCMM του Ντουμπάι.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα αναβαθμίζονται συστηματικά, σε πολιτικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται σε σημαντικές συμφωνίες, που ενισχύουν το συμβατικό πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών.

Τα μνημόνια συνεργασίας που έχει συνάψει το ΕΒΕΑ με τα Dubai Chambers, το Επιμελητήριο του Shahzad, αλλά και το Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry, αποδεικνύουν ότι συνεχίζουμε να είμαστε ο αξιόπιστος σύμμαχος των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και διεθνούς δικτύωσης. Είμαστε εδώ για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, εργαλεία και ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών επαφών, για την επιτυχημένη διείσδυση και οργάνωση της παρουσίας τους σε νέες αγορές».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρέσβης των ΗΑΕ στην Αθήνα, Σουλειμάν Χαμέντ Σαλέμ Αλμαζρουί, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ελεύθερη ζώνη DCMM.

