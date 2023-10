Κικίλιας: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας» 24 δήμοι της Αττικής

Your browser does not support the audio element.

Η περιφέρεια Αττικής και οι όμοροι δήμοι με την κύρια κοίτη του Κηφισού και με τα υδατορέματα Ποδονίφτη και Εσχατιάς κηρύσσονται σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας»