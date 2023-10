Μητσοτάκης σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Η ΕΕ να έχει ενιαία φωνή στην κρίση – Ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν περισσότερο επιτακτική από ποτέ την στρατηγική συνεργασία της Ε.Ε. με την Αίγυπτο