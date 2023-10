Τις επόμενες μέρες η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ, πιθανότατα την Πέμπτη – Αύριο αναμένονται ανακοινώσεις

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέτσος προανήγγειλε την επίσκεψη και τόνισε ότι «η Ελλάδα στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη αυτοάμυνα καθώς και να ζει σε καθεστώς ασφάλειας»