Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: Δεν μπορεί να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ

«Δεν μπορεί να διαλυθεί ένα κόμμα που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορικό κεκτημένο και πρέπει να έχει την πορεία του», είπε ο κ. Ζαχαριάδης