Τσακαλώτος στην Πολιτική Γραμματεία: Η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Τσακαλώτος άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης διεκδίκησε την ηγεσία αλλά και στις κινήσεις του μετά τη νίκη του