Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100,3: Θαρραλέο βήμα το νέο σύστημα επιλογής Διοικήσεων φορέων

Your browser does not support the audio element.

Η κ. Κεραμεως δήλωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, η πρώτη προκήρυξη θα άφορα τις διοικήσεις 120 νοσοκομείων της χώρας