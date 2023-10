Συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη

Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ – Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).



Ο εκθετικός ρυθμός εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστά απαραίτητη τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της χώρας μπροστά στις εξελίξεις που οι κάθε είδους εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας θα φέρουν, στην κατεύθυνση της συμμετοχικής ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και αναπροσαρμογές, τις ανισότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα διατυπώνει συστάσεις πολιτικής και θα χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ, με εστίαση στα πεδία σημασίας για την Ελλάδα: στην οικονομία και την κοινωνία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της καινοτομίας, την ενίσχυση υποδομών, τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προάσπιση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία του διεθνούς διαλόγου σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και να υποδείξει τρόπους, ώστε να συνδυαστεί δημιουργικά η εφαρμογή των ηθικών και ρυθμιστικών κανόνων με την προώθηση της καινοτομίας, από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνεισφέρει τις εθνικές θέσεις στον ευρωπαϊκό διάλογο για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤΝ. Τέλος, θα καταγράφει τις δυναμικές τάσεις και θα διερευνά τις μελλοντικές προοπτικές της εν λόγω τεχνολογίας .



Η λειτουργία της Επιτροπής είναι αμισθί. Επίσης, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής αναλαμβάνει δίχως αμοιβή, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Accenture που διαθέτει υψηλό επίπεδο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και εξειδίκευσης στην ΤΝ.



Τα μέλη της Επιτροπής είναι:



Δασκαλάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, ο οποίος και αναλαμβάνει επικεφαλής της Επιτροπής.



Δρακόπουλος Κίμωνας Επίκουρος Καθηγητής στην Επιστήμη των Δεδομένων και Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο της Ν. Καλιφόρνια



Καρκαλέτσης Ευάγγελος Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”



Κιντή Βασιλική (Βάσω) Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ



Παγουλάτος Γεώργιος Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ



Παναγοπούλου Φερενίκη Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοηθικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου



Πήτας Ιωάννης Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ΑΠΘ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη



Σελλής Τιμολέων (Τίμος) Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερ. Κέντρου «Αθηνά»



Σταυρόπουλος Ανδρέας Αντιπρόερδος του Endeavor Greece – Εταίρος στην Threshold (πρώην DFJ) Ventures – Μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ



Τασιούλας Ιωάννης (John) Καθηγητής Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστξμίου της Οξφόρδης



Τσέκερης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής.



«Όπως είχα αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις, η κυβέρνηση θα ασχοληθεί ενεργά με τις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι ήδη παρούσες. Δεν αφορούν το μέλλον αλλά το παρόν. Κράτος και πολίτες οφείλουμε να οργανώσουμε την υποδοχή της πριν η τεχνητή νοημοσύνη καταστεί καθημερινή πραγματικότητα ερήμην μας. Για τον σκοπό αυτό προχωράμε σήμερα στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο γραφείο μου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από διαφορετικά πεδία ενασχόλησης με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Ελλάδα διαθέτει ικανούς ερευνητές σε όλα τα πεδία έρευνας που σχετίζονται με την εξέλιξη της μεγαλύτερης τεχνολογικής επανάστασης στην ιστορία της ανθρωπότητας και μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στον διεθνή διάλογο» ανέφερε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συγκρότηση της Επιτροπής.



Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Επιτροπής κ. Δασκαλάκης δήλωσε σχετικά με την Επιτροπή και το έργο της: «Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να αναλάβω Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να συνεργαστώ με μία εξαιρετική ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων που απαρτίζουν την Επιτροπή.



Έργο μας θα είναι να διατυπώσουμε προτάσεις πολιτικής που θα αναδεικνύουν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κοινωνία, την Οικονομία, την Επιστήμη και τον Ανθρωπο και παράλληλα θα εντοπίζουν τις προκλήσεις και θα αντιμετωπίζουν τους πιθανούς κινδύνους.



Επίσης, θα εργαστούμε συντεταγμένα, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει μέλος των διεθνών πρωτοβουλιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών που η χώρα μας συμμετέχει και να καταστεί συμμέτοχος του παγκόσμιου διαλόγου για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Η παρουσία ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου εντός και εκτός Ελλάδος συνιστά μία σημαντική παρακαταθήκη που θα μας βοηθήσει στο ενδιαφέρον έργο που έχουμε μπροστά μας».

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Ο Κωνσταντίνος Περικλή Δασκαλάκης είναι καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην θεωρητική πληροφορική και την διεπαφή της με τα Οικονομικά, την Στατιστική, τη Θεωρία Πιθανοτήτων, και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι Κρητικός στην καταγωγή, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα όπου τελείωσε το Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο το 1999. Το 2004 αποφοίτησε από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό 9,98 /10. Το καλοκαίρι του 2004 μετέβη στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. με υποτροφία από το πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ για να ακολουθήσει διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών, υπό την εποπτεία του διακεκριμένου επιστήμονα της πληροφορικής, καθηγητή Χρίστου Παπαδημητρίου. Μετά το πέρας των σπουδών του, το έτος 2008-2009, εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στα εργαστήρια της Microsoft, της οποίας ήταν υπότροφος ήδη κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Την άνοιξη του 2008 είχε προσφορές θέσης καθηγητή από πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ από το καλοκαίρι του 2008 είναι καθηγητής στο κορυφαίο ΜΙΤ.

Η εργασία του το 2006 με τους καθηγητές Πωλ Γκόλντμπεργκ και Χρίστο Παπαδημητρίου, με θέμα ‘‘Η Υπολογιστική Πολυπλοκότητα της Ισορροπίας Νας,’’ απάντησε σε ένα επιστημονικό ερώτημα άλυτο για πάνω από 50 χρόνια, από την δημοσίευση του Τζον Νας το 1950, για την οποία ο Νας βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονομικών. Η εργασία του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη εντοπίζει υπολογιστικά εμπόδια στην εφαρμοσιμότητα της ισορροπίας Νας, που υπήρξε το επίκεντρο των οικονομικών μαθηματικών, και δείχνει την ανάγκη για καινούριες πιο ρεαλιστικές έννοιες ισορροπίας. Για την εργασία τους οι Δασκαλάκης-Γκόλντμπεργκ-Παπαδημητρίου βραβεύτηκαν το καλοκαίρι του 2008 από τη Ένωση Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory Society) με το βραβείο Καλάι, και το καλοκαίρι του 2011 από την Ένωση Βιομηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Society for Industrial and Applied Mathematics) με το βραβείο εξαιρετικής έρευνας.

Πιο πρόσφατα η έρευνα του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη επικεντρώθηκε στη μελέτη των μαθηματικών θεμελίων των δημοπρασιών, όπου γενίκευσε σε πολλαπλά αντικείμενα την επίσης βραβευμένη με Νόμπελ δημοπρασία του Ρότζερ Μάιερσον, ενώ τώρα η έρευνά του επικεντρώνεται στην Στατιστική σε πολλές διαστάσεις, και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης τιμήθηκε το 2018 με το κορυφαίο βραβείο Νεβανλίνα από τη Διεθνή Ένωση Μαθηματικών (International Mathematical Union). Το βραβείο αυτό απονέμεται μαζί με το βραβείο Φιλντς, για εξαιρετική συνεισφορά στις μαθηματικές πτυχές των επιστημών της πληροφορίας. Το 2008 τιμήθηκε με το επίσης κορυφαίο βραβείο για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην πληροφορική από τη Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής ACM (Association for Computing Machinery), ενώ τον Ιούνιο του 2019 τιμήθηκε ως o νεαρός επιστήμονας της χρονιάς από τον ίδιο οργανισμό με το βραβείο Grace Murray Hopper.

Έχει λάβει πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις. Ενδεικτικά, το 2010 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Επιστημών της Αμερικής (National Science Foundation), και το ίδρυμα Σλόουν (Sloan Foundation). Το 2011 του απονεμήθηκε το βραβείο Ruth and Joel Spira εξαιρετικής διδασκαλίας από το ΜΙΤ. Το 2012 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία της Microsoft, το 2017 το ερευνητικό βραβείο της Google, και το 2018 το βραβείο του ιδρύματος Simons. Τέλος, το 2013 του απονεμήθηκε το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης στο συνέδριο ACM Conference on Economics and Computation.





