Τριάντα έξι νέοι επιστήμονες συμμετείχαν στο Data Science Lab 3 του ΤΙΤΑΝ

Ένα ακόμη εργαστήριο στην Επιστήμη των Δεδομένων, το Data Science Lab 3, ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ με τη συμμετοχή 36 νέων επιστημόνων πανεπιστημιακών σχολών STEM απ’ όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες απέκτησαν ολοκληρωμένο υπόβαθρο σε αρχές και τεχνικές του Data Science (Big Data, Machine Learning), σε συνδυασμό με την απαραίτητη γνώση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence). Καλλιέργησαν, επίσης, οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), όπως η επίλυση προβλημάτων, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η διαχείριση χρόνου και η προτεραιοποίηση στόχων. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι Βοιωτίας και να εξοικειωθούν με τον βιομηχανικό χώρο και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Data Science Lab 3, o Παναγιώτης Μάργαρης, Supply Chain Digitization Director & PMO του Ομίλου TITAN, δήλωσε:

«Στον Τιτάνα ξεκινήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με σταδιακά βήματα και με μία συνεχή διάθεση καινοτομίας. Έχουμε ήδη αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία που οικοδομούν το εργοστάσιο του μέλλοντος, το οποίο θα είναι «πράσινο», ψηφιοποιημένο και με τον πελάτη στο επίκεντρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, χρειάζονται νέες δεξιότητες. Νέες δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, από startups μέχρι και πολυεθνικές εταιρείες, σε τομείς της οικονομίας, όπως Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Κατασκευές, Εμπόριο κ.ά. Το ReGeneration Academy for Digital Acceleration – powered by TITAN έρχεται να καλύψει αυτήν την ανάγκη».

To ReGeneration Academy for Digital Acceleration – powered by TITAN έχει ήδη συμπληρώσει τον τέταρτο κύκλο του με 125 αποφοίτους. Σε κάθε κύκλο, το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς, γεγονός που αντανακλάται στο υψηλό ποσοστό αποφοίτων, άνω του 95%, που έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά εργασίας, ενώ κάποιες/κάποιοι εξ’ αυτών έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η Ακαδημία υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration και με training partner την Code.Hub και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πρωτοβουλίας του Ομίλου, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόκειται για μία ακόμα δράση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Τιτάνα για στήριξη των νέων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στους σύγχρονους τομείς απασχόλησης και τη συμβολή στην ανάσχεση του brain drain.

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ