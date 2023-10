Task force για τη σχολική βία προαναγγέλλει η Δόμνα Μιχαηλίδου

Your browser does not support the audio element.

Τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης τετραμελούς ομάδας ειδικών (task force), με σκοπό να ενημερώνει άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς πρέπει να δράσει για τα ζητήματα βίας προανήγγειλε η υφυπουργός Παιδείας