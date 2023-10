Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Φίλη: «Αν συμμερίζεται την αναφορά Τζουμάκα τότε γιατί παραμένει στο κόμμα;»

«Η επίκληση αυτή του Νίκου Φίλη ότι η δήλωση του Στέφανου Τζουμάκα αφορούσε πολιτική ή και προσωπική κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι προσχηματική»