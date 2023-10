Απάντηση Μαρινάκη σε Κασσελάκη για την Standard & Poor’s: Με άλλη μια «πολάκεια» ανακοίνωση προσπαθεί να υποβαθμίσει την επιτυχία της χώρας

Your browser does not support the audio element.

«Καλό θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να συνεχίσουν να στέκονται μικρόψυχα απέναντι σε κάθε θετική είδηση και επιτυχία για τη χώρα, να κάνουν την αυτοκριτική τους» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος