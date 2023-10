Αυγέρη: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να εγγυηθεί κανέναν εκσυγχρονισμό, μόνο αλλεπάλληλες κρίσεις

Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα των λίγων και εκλεκτών, αναφέρει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ .