Χρυσοχοϊδης: Μέχρι το τέλος του χρόνου το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος

Your browser does not support the audio element.

Το Εθνικό Σύστημα Τραύματος προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων Αναφοράς Τραύματος σε όλη την Ελλάδα