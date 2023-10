Δένδιας: Η Ελλάδα παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας – Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκαιά της

«Χάρη στις ισχυρές και ακμαίες Ένοπλες Δυνάμεις της, χάρη στο προσωπικό τους, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκαια της», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας