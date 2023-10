Διπλωματικές πηγές για ψήφισμα ΟΗΕ: Η Ελλάδα παραμένει συνεπής στην εξωτερική πολιτική αρχών

Your browser does not support the audio element.

«Η αποχή στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με καταψήφιση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές