Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά τον Πέτρο Θέμελη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Πέτρο Θέμελη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών