Μάντζος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει την αποχή της από το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα

Your browser does not support the audio element.

«Ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να τίθεται υπό αίρεση ούτε υπό την επιφύλαξη γεωπολιτικών υπολογισμών», αναφέρει ο κ. Μάντζος