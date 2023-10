Νίκος Ανδρουλάκης: Αδιανόητο ότι η κυβέρνηση δεν στήριξε το ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχειρία

«Το έπος του ’40 γεμίζει υπερηφάνεια κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αμέσως μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη