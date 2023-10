Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα των διαγραφών Τζουμάκα, Σκουρλέτη, Φίλη και Βίτσα

Your browser does not support the audio element.

Γνωμοδότηση από την Κεντρική Επιτροπή ζήτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή των τεσσάρων στελεχών