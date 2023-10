Οι 5 βασικοί άξονες της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας – M.A.EL ERIAN

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι μόνο μία από τις πολλές οικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις που αμαυρώνουν τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη. Αλλά ενώ το άμεσο μέλλον φαίνεται ζοφερό και μπορεί να γίνει πιο ζοφερό, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε την ικανότητα να μετατρέψουμε τους σημερινούς φαύλους κύκλους σε ενάρετους.

CAMBRIDGE – Επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και επενδυτές ήδη περιηγούνταν σε ένα ομιχλώδες παγκόσμιο τοπίο πριν από τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονταν στη Μέση Ανατολή. Αλλά η φρικτή σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε τεράστια δεινά και στοίχισε τις ζωές χιλιάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων τόσων πολλών παιδιών, έχει εισαγάγει ένα νέο στρώμα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία. Ακόμη και στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση που η γεωπολιτική κατάσταση βελτιωθεί με ταχείς ρυθμούς στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν, θα παραμείνει μια βαθιά αίσθηση αβεβαιότητας, η οποία οφείλεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς παράγοντες.

Πρώτον, οι σημαντικότεροι κινητήρες ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκονται επί του παρόντος υπό πίεση. Με την Ευρώπη να πλησιάζει στα πρόθυρα της ύφεσης και την Κίνα να καθυστερεί, η αμερικανική οικονομία έχει αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές το τρίτο τρίμηνο του 2023, με τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών να εντυπωσιάζουν για άλλη μια φορά.

Αλλά ακόμη και οι προοπτικές ανάπτυξης της Αμερικής είναι αβέβαιες. Τους τελευταίους 15 μήνες, η συναίνεση των αναλυτών σχετικά με την κατεύθυνση της αμερικανικής οικονομίας κυμάνθηκε άγρια ​​μεταξύ τεσσάρων σεναρίων: ομαλή προσγείωση, σκληρή προσγείωση, προσγείωση σύγκρουσης και μη προσγείωση. Αν και η επικρατούσα άποψη τώρα είναι ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς μια ήπια προσγείωση, οι προβλέψεις μπορεί κάλλιστα να στραφούν προς μια σκληρή κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Όταν το αφήγημα ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, με τους ώριμους θεσμούς και τη διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα, δεν είναι περίεργο ότι η αβεβαιότητα στον υπόλοιπο κόσμο είναι ακόμη πιο έντονη. Αντί να μοιάζει με μια κανονική κατανομή δυνητικών αποτελεσμάτων σε σχήμα καμπάνας με μία μόνο κορυφή και λεπτές ουρές, η παγκόσμια προοπτική μοιάζει με μια πολυτροπική κατανομή με παχιές ουρές σε κάθε άκρο, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων γεγονότων.

Από τη θετική πλευρά, όπως υποστηρίζουν οι Gordon Brown, Michael Spence, Reid Lidow και εγώ στο νέο μας βιβλίο Permacrisis, η πρόοδος στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, τις βιοεπιστήμες και την καθαρή ενέργεια έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να τονώσουν σημαντικά την πιθανή αύξηση του ΑΕΠ. Στο άλλο άκρο της κατανομής, υπάρχει ο κίνδυνος ένα σύνολο φαύλου κύκλων να επιδεινώσει τα κλιμακωτά αποτελέσματα.

Δεύτερον, το ταξίδι προς αυτό το αβέβαιο μέλλον είναι γεμάτο κινδύνους. Ο πιο άμεσος κίνδυνος είναι η πρόσφατη άνοδος του παγκόσμιου κόστους δανεισμού, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στην πιθανότητα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, έχοντας αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια –αν και καθυστερημένα– για να αντιμετωπίσουν τις τάσεις πληθωρισμού που αρχικά διέγνωσαν εσφαλμένα – θα διατηρήσουν υψηλά επιτόκια. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρίτον, η εμμονή αυτής της προοπτικής των επιτοκίων αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης και αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είδαμε τα πρώτα σημάδια αυτού τον Μάρτιο, όταν η κακοδιαχείριση του ισολογισμού και οι διολισθήσεις στην εποπτεία των τραπεζών οδήγησαν στην αποτυχία ορισμένων περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ.

Τέταρτον, η παγκόσμια οικονομία και οι βασικές χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αυτή για τα κρατικά ομόλογα αναφοράς των ΗΠΑ, δεν έχουν πλέον βασικές Kατευθύνσεις από πάνω προς τα κάτω, όπως η δυναμική ανάπτυξης, η εμπιστοσύνη στα σήματα χάραξης πολιτικής και η σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών ροών.

Καθώς τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής υποτάσσονται περισσότερο σε πολιτικούς και γεωπολιτικούς προβληματισμούς, οι ήδη αδύναμες προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί κάλλιστα να επιδεινωθούν. Η νομισματική πολιτική αντιμετωπίζει μια απειλή αξιοπιστίας και πραγματικές διαρθρωτικές αβεβαιότητες σχετικά με το επίπεδο ισορροπίας των επιτοκίων και τις καθυστερημένες επιπτώσεις ενός εξαιρετικά συγκεντρωμένου κύκλου αύξησης των επιτοκίων. Επιπλέον, η συρρίκνωση των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών και η απουσία ενός αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικής συνθέτουν την πρόκληση του καθορισμού των σωστών στόχων για τον πληθωρισμό σε μια παγκόσμια οικονομία που χαρακτηρίζεται από μια ανεπαρκώς ευέλικτη πλευρά της προσφοράς.

Εν μέσω αυξανόμενων ελλειμμάτων και αυξανόμενων πληρωμών τόκων, υπάρχει επίσης το ερώτημα ποιος θα απορροφήσει τη σημαντική αύξηση στην έκδοση κρατικού χρέους. Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Fed ήταν ο πιο αξιόπιστος αγοραστής κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, λόγω των φαινομενικά απεριόριστων δυνατοτήτων εκτύπωσης χρήματος και της ελάχιστης ευαισθησίας στις τιμές. Όμως, έχοντας αναγκαστεί από τον πληθωρισμό και άλλες υπερβολές να στραφεί από την ποσοτική χαλάρωση στην ποσοτική σύσφιξη, η Fed είναι πλέον ένας αξιόπιστος καθαρός πωλητής. Οι διεθνείς αγοραστές εμφανίζονται επίσης πιο επιφυλακτικοί, εν μέρει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Επιπλέον, πολλοί εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν ήδη συσσωρεύσει σημαντικά ομόλογα, σημειώνοντας σημαντικές απώλειες σε mark-to-market.

Χωρίς αυτές τις οικονομικές, πολιτικές και τεχνικές άγκυρες, η παγκόσμια οικονομία και οι κεφαλαιαγορές μοιάζουν με βάρκες σε μια ταραγμένη και απρόβλεπτη θάλασσα. Αυτό μας φέρνει στον πέμπτο άξονα της παγκόσμιας αβεβαιότητας: την ανεπαρκή απάντηση σε μακροπρόθεσμες κρίσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας. Όσο περισσότερο περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ενδεχόμενο κόστος. Οι ανεπαρκείς ενέργειές μας σήμερα διασφαλίζουν ότι θα αντιμετωπίσουμε πιο περίπλοκα οικονομικά και πολιτικά εμπόδια στη συνέχεια.

Όπως γράφουμε στο Permacrisis, ο σημερινός κόσμος έχει διαμορφωθεί από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες: την επαναλαμβανόμενη αδυναμία επίτευξης συνεπούς και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που σέβεται επίσης τον πλανήτη μας. επαναλαμβανόμενα λάθη εσωτερικής πολιτικής· και τη συνεχή έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού της παγκόσμιας πολιτικής σε μια εποχή που οι κοινές προκλήσεις απαιτούν συλλογική δράση. Μαζί, αυτές οι αποτυχίες είχαν βαθιές οικονομικές, χρηματοπιστωτικές, θεσμικές, κοινωνικοπολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε την ικανότητα να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να μετατρέψουμε τους σημερινούς φαύλους κύκλους σε ενάρετους. Αλλά για να εφαρμόσουμε τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειαζόμαστε διορατική πολιτική ηγεσία σε εθνικό επίπεδο και αυξημένη παγκόσμια συνειδητοποίηση των κοινών μας προκλήσεων. Απουσία τέτοιας ηγεσίας, κινδυνεύουμε να αφήσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας έναν κόσμο που μαστίζεται από οικονομική και χρηματοπιστωτική αστάθεια, εσωτερική πολιτική αναταραχή και γεωπολιτική αναταραχή.

Mohamed A. El-Erian, President of Queens’ College at the University of Cambridge, is a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania and the author of The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016) and a co-author (with Gordon Brown, Michael Spence, and Reid Lidow) of Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Simon & Schuster, 2023).