Ο Ερντογάν μιλάει για τη «γεωγραφία της καρδιάς του» από τα Βαλκάνια μέχρι την… Αφρική: «Κανείς δεν θα μας εμποδίσει»

Your browser does not support the audio element.

Ερντογάν: «Καμία ιμπεριαλιστική δύναμη δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την Τουρκική Δημοκρατία να είναι ευτυχισμένη, επιτυχημένη και νικήτρια!»